ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сотни пострадавших: в Колумбии во время корриды обрушились трибуны

12:04
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Появились подробности происшествия

Трагедия в Колумбии. По меньшей мере пять человек погибли, сотни пострадали в результате обрушения переполненных трибун во время уличной корриды на западе страны. Человеческие жертвы - не единственная беда, с которой столкнулись жители города Эль-Эспиналь. Сбежавшие после ЧП быки стали серьезной угрозой для людей. Власти объявили желтый уровень тревоги и выступили с предложением запретить жестокие зрелища.

Корралеха - колумбийский аналог испанской корриды - оказалась слишком популярной. Посмотреть на бой быков в голоде Эль-Эспиналь пришло так много зрителей, что трибуны не выдержали, и упали прямо на тореадоров и животных.

Бревенчатые конструкции арены не выдержали напряжения и азарта зрителей - люди прыгали и раскачивали трибуны. В результате 5 человек погибли, в том числе годовалый ребёнок. Больше 30 получили тяжёлые травмы, четверо в реанимации. Всего были госпитализированы около 500 человек. Зрители, пытаясь спастись, выпрыгивали с падающих верхних трибун.

Один из быков сбежал в город, чем спровоцировал панику на улицах. В регионе объявлен "жёлтый" уровень опасности, а избранный президент Колумбии Густаво Петро призвал местные власти запретить, наконец, бои быков.

Похожая трагедия произошла в муниципалитете Синселехо в 1980 году. Тогда погибли 500 человек и 2000 пострадали.

Александра Панина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Обрушения переполненных трибун
Обрушения переполненных трибун
Обрушения переполненных трибун
Обрушения переполненных трибун
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.