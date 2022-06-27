Сотни пострадавших: в Колумбии во время корриды обрушились трибуны

Появились подробности происшествия

Трагедия в Колумбии. По меньшей мере пять человек погибли, сотни пострадали в результате обрушения переполненных трибун во время уличной корриды на западе страны. Человеческие жертвы - не единственная беда, с которой столкнулись жители города Эль-Эспиналь. Сбежавшие после ЧП быки стали серьезной угрозой для людей. Власти объявили желтый уровень тревоги и выступили с предложением запретить жестокие зрелища.

Корралеха - колумбийский аналог испанской корриды - оказалась слишком популярной. Посмотреть на бой быков в голоде Эль-Эспиналь пришло так много зрителей, что трибуны не выдержали, и упали прямо на тореадоров и животных.

Бревенчатые конструкции арены не выдержали напряжения и азарта зрителей - люди прыгали и раскачивали трибуны. В результате 5 человек погибли, в том числе годовалый ребёнок. Больше 30 получили тяжёлые травмы, четверо в реанимации. Всего были госпитализированы около 500 человек. Зрители, пытаясь спастись, выпрыгивали с падающих верхних трибун.

Один из быков сбежал в город, чем спровоцировал панику на улицах. В регионе объявлен "жёлтый" уровень опасности, а избранный президент Колумбии Густаво Петро призвал местные власти запретить, наконец, бои быков.

Похожая трагедия произошла в муниципалитете Синселехо в 1980 году. Тогда погибли 500 человек и 2000 пострадали.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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