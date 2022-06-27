ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о пике аномальной жары

11:36
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Во вторник немного похолодает

Жара, как в субтропиках, и высокая вероятность новых температурных рекордов. В Москве объявлен оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности, сообщает "ТВ Центр".

Это предупреждение сохраняется в столице уже третий день подряд, но сегодня, по прогнозам синоптиков, в городе ожидается пик зноя. Воздух может прогреться до 34-х градусов в тени! Это на 10-11 градусов выше климатической нормы.

В связи с экстремальными погодными условиями коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме. В столице также открыты более 160 комнат прохлады. Уже во вторник, по словам метеорологов, аномальная жара спадет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.