Москвичей предупредили о пике аномальной жары

Во вторник немного похолодает

Жара, как в субтропиках, и высокая вероятность новых температурных рекордов. В Москве объявлен оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности, сообщает "ТВ Центр".

Это предупреждение сохраняется в столице уже третий день подряд, но сегодня, по прогнозам синоптиков, в городе ожидается пик зноя. Воздух может прогреться до 34-х градусов в тени! Это на 10-11 градусов выше климатической нормы.

В связи с экстремальными погодными условиями коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме. В столице также открыты более 160 комнат прохлады. Уже во вторник, по словам метеорологов, аномальная жара спадет.

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