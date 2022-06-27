Осужденная в Белоруссии россиянка Сапега написала прошение о помиловании

Об этом рассказал отчим девушки

Гражданка России София Сапега, осужденная на срок в колонии белорусским судом, написала прошение о помиловании. Родственники надеются, что администрация колонии направит ее прошение в администрацию президента Белоруссии. Об этом в понедельник, 27 июня, рассказал отчим россиянки Сергей Дудич.

Как уточнил Дудич, неделей ранее адвокат встретился с Софией Сапегой в колонии, вместе они подготовили необходимые для обращения за помилованием документы. Члены семьи девушки также передали свои ходатайства и поручительства.

— Далее, так понимаю, все документы должны быть переданы в администрацию президента, — отметил отчим Сапеги.

По словам Дудича, другие подробности он представить не может, так как связь с осужденной ограничена, сообщает ТАСС.

Гродненский областной суд Белоруссии в мае приговорил гражданку Российской Федерации Софию Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Ей инкриминировали разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел, а также ряд других преступлений.

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