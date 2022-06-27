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Генсек НАТО пообещал Прибалтике защиту от внешних угроз

10:17
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Альянс десятилетиями защищает соседей России, заявил Столтенберг

На саммите НАТО в Мадриде будут приняты "масштабные и важные решения для дальнейшего усиления коллективной безопасности". Его участники намерены согласовать значительно расширенный план защиты восточных союзников в ответ на российскую угрозу. Такое заявление сделал в понедельник, 27 июня, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
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Генсек НАТО подтвердил, что обсуждал тему увеличения сил альянса в странах Балтии с представителями власти этих государств, которые "на собственном горьком опыте узнали, что значит быть оккупированными и захваченными", поскольку "десятилетиями находились под советской властью".

Столтенберг заявил, что понимает, почему власти стран Балтии хотят увеличения присутствия НАТО, а также отметил, что может это пообещать.

По словам генсека НАТО, Альянс на протяжении десятилетий защищал страны, граничащие с Россией, корректируя свое присутствие в свете оценки угрозы — "мы делали это раньше и будем делать это снова", сообщает The Financial Times.

Ранее источник в Белом доме США рассказал, что участники саммита НАТО в Мадриде в конце июня примут новую стратегическую концепцию альянса. По его словам, "Россия, очевидно, продолжает быть наиболее серьезной и первоочередной угрозой альянсу".

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