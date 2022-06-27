Литва согласовала с ЕК принципы транзита российских грузов в Калининград

Ранее Вильнюс в одностороннем порядке запретил транзит

Власти Литвы в ходе консультаций с Еврокомиссией договорились об основных принципах и основополагающих установках транзита российских грузов в Калининградскую область. Об этом в понедельник, 27 июня, рассказал старший советник главы Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис.

По утверждению литовского чиновника, речь идет о положениях, "которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии".

Конкретные принципы и установки Будрис не раскрыл, отметив лишь, что они были согласованы единогласно, сообщает "Интерфакс".

Ранее литовские власти объявили, что запрещают транзит через свою территорию грузов из основной части России в Калининградскую область. Запрет коснулся сначала железнодорожных перевозок, затем затронул и автотранспорт.

Власти Калининградской области рассказали, что трафик железнодорожных и автомобильных грузов в Калининградскую область из других регионов России и обратно снизился из-за санкционных ограничений Литвы примерно на 30%.

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