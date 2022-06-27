В лондонском Хитроу произошел коллапс из-за нехватки персонала

Пассажирам приходится даже ночевать в аэропорту

Задержки рейсов, огромные очереди и в прямом смысле - горы багажа. Хаос в лондонском Хитроу. Сотни пассажиров ночуют в аэропорту в ожидании вылета, сообщает "ТВ Центр".

А чтобы получить чемодан, можно прождать 6 часов! В очередях люди падают в обмороки. В Хитроу не хватает сотрудников и грузить багаж просто некому. К этой работе привлекают даже свободных пилотов и уборщиков, что, впрочем, не решает проблему.

К дефициту кадров привели массовые увольнения во время пандемии и отток рабочей силы после "Брекзита". В сезон летних отпусков ситуация обострилась ещё больше. Масла в огонь подливают постоянные забастовки. Сотрудники не довольны своими зарплатами и отказываются выходить на работу.

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