Москва получила 200 тысяч карт "Тройка" с российским чипом

Дефицита транспортных карт в столице нет

Почти 200 тысяч карт "Тройка" с отечественным чипом поступили в Москву. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. До конца 2027 года будет выпущено 19 миллионов таких карт.

"Как и планировали, мы получили массовую партию "Троек" с российским чипом - дефицита транспортных карт в столице нет и не будет", - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что замена чипа никак не скажется на работе карт - весь функционал остается прежним.

"Первая тысяча тестовых российских карт поступила в кассы в мае, а сейчас поставили большую партию - 200 тысяч штук. До конца 2022 года мы совместно с МСП разработаем более современный чип для транспортной и банковской сфер. Он позволит внедрять еще больше удобных билетных решений для пассажиров", - сказал Ликсутов.

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