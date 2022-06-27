Следком опроверг возбуждение уголовного дела после смерти Шатунова

Певец скончался 23 июня от инфаркта

Сообщения о возбуждении уголовного дела по факту смерти певца Юрия Шатунова не соответствуют действительности. Об этом в понедельник, 27 июня, рассказали в подмосковном главке Следственного комитета России.

Ранее директор певца Аркадий Кудряшов заявил "Комсомольской правде", что в отношении врачей скорой помощи, которые везли Шатунова в больницу, возбуждено уголовное дело, поэтому "сначала не разрешали Юру хоронить, не отдавали тело". При этом Кудряшов отметил, что "мы никаких претензий к врачам не имеем", поскольку "Юру было не спасти — слишком сложный случай".

Какие-либо подробности в официальном Telegram-канале ГСУ Следственного комитета по Московской области не привели, однако сведения о возбуждении уголовного дела опровергли.

Бывший солист группы "Ласковый май" скончался 23 июня. Шатунова доставили в больницу с обширным инфарктом, помощь ему пытались оказать в машине скорой, однако в лечебное учреждение привезли уже в состоянии клинической смерти. 26 июня в Москве прошла церемония прощания с артистом и его похороны.

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