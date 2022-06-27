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Грузия закрыла сухопутную границу с Россией

10:44
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Временно

Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией. Это связано с обильными дождями, сообщили в грузинском Минфине.

В департаменте автомобильных дорог Грузии также сообщили, что разлившийся Терек размыл трассу Мцхета — Степанцминда — Ларс. Это единственная дорогая, соединяющая Грузию и Россию.

Накануне вечером МЧС запретило движение на выезд из России по Военно-Грузинской дороге из-за дождей и опасности схода селей. Ограничение касается всех видов транспорта.

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