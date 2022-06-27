С коронавирусом в России госпитализированы еще 617 человек

Заболели 2683 человека

За сутки в России госпитализированы 617 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 2683 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 212 человек, из них госпитализированы 114 пациентов.

Выздоровели за сутки 2355 человек. Скончался 51 заболевший.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18421564 случая заражения коронавирусной инфекцией, 380943 летальных исхода и 17847868 выздоровевших.

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