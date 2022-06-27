El Pais: НАТО впервые пропишет в стратегии защиту территорий союзников

Документ обсудят на саммите в Мадриде 29-30 июня

Проект новой стратегической концепции Североатлантического альянса, подготовленный к саммиту НАТО в Мадриде, впервые содержит упоминание о защите суверенитета и территориальной целостности стран-союзников. Об этом рассказали осведомленные источники.

Как пишет El Pais со ссылкой на проект документа, территория, подлежащая коллективной обороне стран НАТО, ограничивается Евроатлантикой, Северной Америкой, азиатской частью Турции и островами к северу от тропика Рака. Это следует из статьи 5 Североатлантического договора.

Новая стратегическая концепция изменит эту ситуацию, утверждает издание. В случае принятия документа в такой редакции под пункт о защите суверенитета и территориальной целостности будут подпадать Сеута и Мелилья — суверенные испанские территории в Северной Африке.

По сведениям источников, речь идет не об уступке властям Испании, хотя они и продвигали этот пункт. На включение принципиально новой оговорки в концепцию повлиял конфликт на Украине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию в альянсе больше не будут считать партнером, а на очередном саммите внесут в список угроз безопасности. В новой стратегической концепции НАТО, определяющей долгосрочную стратегию объединения, будет упомянут и Китай.

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