Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по контролю над импортозамещением

Москва и Минск вместе налаживают замещающие производства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились очень жестко контролировать процесс импортозамещения. Об этом глава белорусского государства рассказал в понедельник, 27 июня, на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Лукашенко выразил радость в связи с востребованностью белорусской продукции на российском рынке. По его словам, у Белоруссии сейчас стоит вопрос не "как продать", а "как удовлетворить спрос прежде всего нашей России, огромной страны, по тем товарам, которые мы производим".

Задачей своего правительства Лукашенко назвал "ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными", эту тему много обсуждали лидеры двух государств и договорились "очень жестко будем контролировать этот процесс импортозамещения".

Белорусский лидер раскритиковал волокиту и бюрократизм, свойственные обеим странам, и подчеркнул, что Путин и он эту склонность "подвергли очень жесткому анализу", отдав соответствующие распоряжения должностным лицам, сообщает агентство "БелТА".

Ранее Лукашенко сообщал, что российские власти выделят 1,5 млрд долларов на участие Белоруссии в программах импортозамещения, поскольку без импортозамещения, особенно по критическим отраслям — так называемому критическому импорту — будет очень сложно развиваться. Минск предложил Москве "конкретные проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации".

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