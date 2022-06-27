ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США введут санкции против 500 российских чиновников

12:13
  • понедельник
  • 27 июня 2022

И "частных военных компаний"

США введут визовые ограничения в отношении 500 российских чиновников из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в справке Белого дома о планах американской администрации. Кроме того, будут введены санкции против "частных военных компаний".

"Министерство финансов и Государственный департамент США введут блокирующие санкции против частных военных компаний, действующих на Украине, российских военных подразделений, которые были причастны, что достоверно известно, к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права на Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, США намерены ввести санкции против пророссийских чиновников на освобожденных территориях Донбасса.

Накануне стало известно, что страны G7 намерены отказаться от покупки у России золота. Это лишит ее примерно 19 миллиардов долларов в год, ударив по второй по прибыльности статье экспорта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Коллаж: флаг США и Владимир Путин
Коллаж: флаг США и Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.