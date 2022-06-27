США введут санкции против 500 российских чиновников

И "частных военных компаний"

США введут визовые ограничения в отношении 500 российских чиновников из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в справке Белого дома о планах американской администрации. Кроме того, будут введены санкции против "частных военных компаний".

"Министерство финансов и Государственный департамент США введут блокирующие санкции против частных военных компаний, действующих на Украине, российских военных подразделений, которые были причастны, что достоверно известно, к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права на Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, США намерены ввести санкции против пророссийских чиновников на освобожденных территориях Донбасса.

Накануне стало известно, что страны G7 намерены отказаться от покупки у России золота. Это лишит ее примерно 19 миллиардов долларов в год, ударив по второй по прибыльности статье экспорта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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