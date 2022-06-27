ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин отметил роль российских инженеров в экономике страны

12:25
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Президент напомнил о талантливых специалистах в России

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям X Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего-2022". Глава государства напомнил, что Россия по праву славится талантливыми инженерами, конструкторами, исследователями, рационализаторами производства.
Лидерство в технологиях: Путин встретился с молодыми предпринимателями

Российский лидер отметил, что яркие открытия и разработки инженеров стали серьезным вкладом в развитие научно-технической мысли, укрепление значимого потенциала ключевых отраслей отечественной экономики и оборонно-промышленного комплекса.

В частности, нынешнее поколение специалистов достойно продолжает трудовые традиции машиностроителей.

Форум "Инженеры будущего-2022", который проходит в первый год объявленного в России Десятилетия науки и технологий, дает прекрасную возможность для повышения своих профессиональных компетенций, реализации конструктивных инициатив и эффективных инженерных решений, говорится на официальном сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин призвал обеспечить технологический суверенитет страны по основным параметрам автопрома. По его словам, "критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау должны быть, конечно же, российские".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.