Путин отметил роль российских инженеров в экономике страны

Президент напомнил о талантливых специалистах в России

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям X Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего-2022". Глава государства напомнил, что Россия по праву славится талантливыми инженерами, конструкторами, исследователями, рационализаторами производства.

Российский лидер отметил, что яркие открытия и разработки инженеров стали серьезным вкладом в развитие научно-технической мысли, укрепление значимого потенциала ключевых отраслей отечественной экономики и оборонно-промышленного комплекса.

В частности, нынешнее поколение специалистов достойно продолжает трудовые традиции машиностроителей.

Форум "Инженеры будущего-2022", который проходит в первый год объявленного в России Десятилетия науки и технологий, дает прекрасную возможность для повышения своих профессиональных компетенций, реализации конструктивных инициатив и эффективных инженерных решений, говорится на официальном сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин призвал обеспечить технологический суверенитет страны по основным параметрам автопрома. По его словам, "критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау должны быть, конечно же, российские".

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