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США пообещали сильнее ограничить доступ России к ресурсам и технологиям

12:39
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Вашингтон предложит партнерам по G7 новые санкции

Лидеры "Большой семерки" (G7) в ходе саммита в Германии согласуют и расширят санкции, направленные на дальнейшее ограничение доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям. Об этом рассказали в американском Белом доме.
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В Вашингтоне отметили, что западные государства обсудят ужесточение ограничений для России по доступу к своим технологиям и ресурсам — "особенно к тем, которые поддерживают российскую военно-промышленную базу и технологический сектор".

Соединенные Штаты выразили готовность ввести больше блокирующих санкций в отношении крупных российских государственных предприятий, чтобы повлиять на цепочки поставок продукции оборонного назначения.

Наряду с этим американские власти собираются намерены повысить таможенные пошлины на более 570 групп товаров из России стоимостью около 2,3 млрд долларов.

Новые рестрикции США в координации с G7 планируется ввести в отношении сотен физических и юридических лиц, сообщается на официальном сайте Белого дома.

26 июня в Германии открылся саммит G7, участники которого обсудят возможности наращивания давления на Москву и минимизации издержек от применения таких санкций для мировой экономики. По данным источников, лидеры "Большой семерки" собираются, в числе прочего, установить предельные цены на российскую нефть.

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