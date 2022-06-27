Кабмин расширил число получателей "Дальневосточной ипотеки"

Взять ее смогут педагоги и медики, проработавшие на Дальнем Востоке не менее пяти лет

Программой "Дальневосточная ипотека" на строительство или покупку жилья по ставке 2% смогут воспользоваться больше россиян. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Право принять участие в программе теперь имеют педагоги и медики, проработавшие на Дальнем Востоке не менее пяти лет. Требования по возрасту и семейному положению к ним применяться не будут.

Ожидается, что принятое решение позволит ежегодно выдавать около 5,5 тысячи льготных кредитов работникам сферы образования и здравоохранения.

Наряду с этим продлевается возможность получения льготной ипотеки для покупки жилья на вторичном рынке в Магаданской области и Чукотском автономном округе. Взять кредит на эти цели можно будет до конца действия программы — до 31 декабря 2024 года. Прежде такие займы выдавались гражданам, заключившим кредитный договор до 2022 года, сообщается на официальном сайте кабмина.

Правительство России ранее увеличило размеры кредитов по льготной ставке, которые жители сел могут брать на благоустройство своих домов. Для жителей субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, размер займа возрос с 300 тысяч до 700 тысяч рублей.

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