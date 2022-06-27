Бочкарев: Началось устройство внутренних конструкций вестибюля станции метро "Яхромская"

После возведения перегородок начнутся архитектурно-отделочные работы

Начались работы по устройству внутренних кирпичных перегородок в южном вестибюле станции "Яхромская" участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"После возведения перегородок начнутся архитектурно-отделочные работы. Стены вестибюля будут отделаны белыми металлическими трехслойными панелями с антивандальным покрытием, а колонны - нержавеющей сталью. Предусмотрена облицовка стен наклонного хода эскалаторов светлым саянским мрамором", - рассказал Бочкарев.

Вход в южный вестибюль будет осуществляться по двум пешеходным переходам, которые сооружаются под Дмитровским шоссе. В будущем появятся два перехода, ведущие и к северному вестибюлю, в котором продолжаются монолитные работы.

У горожан появятся удобные подходы к "Яхромской" со стороны расположенных рядом жилых домов, в том числе будущего жилого комплекса, а также общественно-деловой застройки, отметил Бочкарев.

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