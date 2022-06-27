Собянин вручил награды лучшим выпускникам городских образовательных программ

Мэр посетил фестиваль "Территория возможностей"

В Москве в понедельник проходит фестиваль "Территория возможностей". В Цифровом деловом пространстве на Покровке собрались молодые люди, которые интересуются современными технологиями и предпринимательством, сообщает "ТВ Центр".

Для них здесь организовали мастер-классы по актуальным бизнес-навыкам, известные спикеры читают лекции о построении личного бренда, а квесты помогут разобраться в принципах разработки и реализации коммерческих проектов.

Фестиваль посетил и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города поздравил участников с прошедшим Днем молодежи, а также вручил награды выпускам городских образовательных программ - призерам международных чемпионатов.

"Сегодня я смотрел очень интересные разработки, в самых разных областях, начиная от экотуризма, заканчивая водородным двигателем, это супер, это очень интересно, и заканчивая даже городскими технологиями, которыми мы пользуемся каждый день - то же моделирование, строительство знаний, проектирование сооружений, робототехника и так далее. Я поздравляю всех, кто победил во всероссийских и международных конкурсах, это действительно серьезная победа. Это очень круто, это нужно вложить всю свою энергию, знания, и победить огромное количество конкурентов. Спасибо ребята, вы молодцы, поздравляю вас!" – отметил Собянин.

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