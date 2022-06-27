Москвичам рассказали, как пережить аномальную жару

Нужно пить больше жидкости

Городские службы третий день подряд работают в режиме повышенной готовности из-за сильной жары. Проводят аэрацию, освежая воздух и асфальт, поливают деревья, кустарники и газоны. Для пожилых работают комнаты прохлады, а на транспорте бесплатно раздают воду. Как Москва переживает горячие дни и что советуют врачи?

Столбики термометров на выходных поднимались выше 30 градусов. Такую погоду принес антициклон. Как ни странно, сформировался он над Скандинавией. И сначала температура в регионах, где он установился, была даже ниже климатической нормы. Но по мере движения на юг воздушные массы значительно прогрелись.

"Та погода, которую мы наблюдаем сейчас в столичном регионе, она не очень характерна для первого летнего месяца и температурный фон на 4-5 градусов выше климатической нормы. А с другой стороны, можно сказать, что в эти дни в Москве ровно год назад не просто поднималась выше 30 градусов, а она с легкостью преодолевала эту отметку", - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Тогда было побито несколько температурных рекордов. В этом году пока они остались непокоренными. Но в городе очень жарко. Сотни поливальных машин курсируют по столице, направляя струи воды вопреки обыкновению вверх. Аэрацией коммунальщики пытаются охладить раскаленный воздух. В столичной подземке пассажирам раздают воду. Однако москвичи первым по-настоящему летним дням рады.

Продажи воды в эти дни увеличились в 2-3 раза. А к палаткам с мороженым в парках и скверах выстраиваются очереди. Москвичи стараются быть ближе к воде, а дети с удовольствием играют около танцующих фонтанов. В выходные здесь вообще было не протолкнуться. На пляжах подмосковных водоемов тоже аншлаг. Там оборудованы места для купания – бассейны, а также естественные водоемы в черте города.

Жара опасна не только для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, но и для здоровых людей: перегрев, обезвоживание, термические ожоги.

"Если вы все-таки находитесь на улице, желательно быть в тени. Кроме этого, необходимо употреблять достаточное количество жидкости. Преимущественно это должна быть прохладная, но не ледяная вода. А чтобы уберечь себя от солнца, нужно использовать солнцезащитные крема, носить одежду свободного кроя светлых тонов", - рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Если все-таки стало плохо, врачи рекомендуют сразу уйти в прохладное помещение и выпить воды. Вообще находиться на улице в такое время года лучше всего до 11 утра и после пяти часов вечера.

По прогнозам синоптиков, сегодня – пик жары. Уже завтра циклон принесет облачность и понизит температуру. В среду в столичный регион придет северный антициклон, поэтому столбики термометров будут колебаться в пределах климатической нормы: 23-25 градусов. К выходным вновь будет солнечно и жарко.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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