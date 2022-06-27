В Москве отреставрируют знаменитый дом архитектора Жолтовского

Объект интересный и сложный

Почти полторы тысячи домов капитально отремонтируют в этом году в Москве. Причем, это не только панельные пятиэтажки, но и объекты культурного наследия. Так, на улице Чаплыгина в центре столицы ремонтируют здание знаменитой "Табакерки", а на Смоленской площади известный дом архитектора Ивана Жолтовского. Какие интересные подробности открылись и причем тут Италия?

Если бы такая архитектурная жемчужина была утрачена, это можно было бы назвать преступлением. Поэтому каждый архитектурный элемент и лепнина на знаменитом доме 13 дробь 21, что на Смоленской площади, в процессе капитального ремонта восстанавливается вручную. Специалисты вырисовывают даже те узоры на орнаменте фасада, которые с земли разглядеть будет невозможно.

"Ведутся работы по воссозданию утраченных элементов этого декора. Объект очень интересный. Тут не только символика советского периода, но и растительного орнамента. Объект сложный", - рассказал заместитель начальника технического надзора Фонда капитального ремонта по многоквартирным домам культурного наследия Даниил Лосин.

Знаменитый дом архитектора Ивана Жолтовского реставраторы называют одним из самых увлекательных объектов в работе. Одна только башня, одиноко стоящая в южном крыле здания, чего стоит. Во время осмотра специалисты насчитали несколько десятков лепных элементов – это и классические для советского времени орнаменты, и абстрактные фигуры, и перспективная рустика – облицовка стен в виде массивных кирпичей. Кроме того, открылись интересные подробности. Флюгер на шпиле башни, оказывается, когда-то вращался на ветру. Решено даже эту деталь полностью восстановить.

"Вроде бы советское здание конца 30-х - начала 50-х годов, но в итальянской стилистике. И сама башенка такая итальянская, и руст по фасаду тоже итальянский. И украшение оконных наличников тоже вполне себе ренессансное, ну совсем не московское", - отметил москвовед Виталий Калашников.

Вокруг назначения этой башни ходит множество легенд. По одной из них, Иван Жолтовский построил её для себя, и якобы вложил в строительство собственные деньги. Другая, что это отсылка к любимому у архитектора стилю асимметрии – с одной стороны дома одинокий угловой балкон, с другой – внушительная надстройка. Самой правдивой выглядит версия переклички со знаковым архитектурным элементом Москвы – шпилем знаменитых сталинских высоток.

Дом 1А по улице Чаплыгина – ещё один объект культурного наследия, который в этом году будет капитально отремонтирован. Это не только историческая постройка, но ещё и здание знаменитой "Табакерки".

"Идёт реставрация лепного декора. Сейчас наши специалисты занимаются расчисткой его и добираются, как говорится, до авторского слоя. Потом будут недостающие элементы докомпанованы, отреставрированы и покрашены", - сообщил руководитель подрядной организации Максим Филимонинков.

Здесь же на месте работают мастера-реставраторы. С элементов фасада снимаются слепки и в получившиеся формы отливают новый фрагмент лепнины. Параллельно ведутся работы и внутри здания – меняют лифты, красят стены, вставляют новые окна и восстанавливают ступени.

Больше всего домов, которые относятся к объектам культурного наследия, ремонтируется в центре Москвы. Однако старинная архитектура есть и в других административных округах. Они часто соседствуют с обычными домами так называемой серийной застройки. Их тоже ремонтируют. Так, на севере столицы идёт реконструкция панельной пятиэтажки. На фасад здания наносят специальные сухие смеси, лучше которых с этой задачей пока не справляется ни одна технология.

Капитальный ремонт традиционно начинается весной и продлится до осени. Всего в этом году в Москве будет отремонтировано почти полторы тысячи домов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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