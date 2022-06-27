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В Москве тестируют сервис для удаленного управления домофоном

15:15
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Контролировать звонок можно со смартфона

В столице начали тестировать сервис управления домофонами через приложение "Электронный дом". Технология позволят жителям многоэтажек принимать видеозвонки от входной двери подъезда прямо на свой смартфон. А также самим создавать и менять ПИН-коды для входа.

При этом контролировать звонок могут сразу 10 пользователей. Сейчас проект работает в тестовом режиме в восьми домах: на севере, западе, юге города, в Новой Москве и Зеленограде. А скоро к нему смогут присоединиться и другие районы города.

"У нас сейчас проходит пилотный проект по 44 домам в городе Москва. И жители этих домов уже могут в случае вызова на домофон видеть, кто им звонит и принимать решение открывать им или не открывать дверь в любом месте, где они находятся. Это очень удобно, во-первых, когда вы находитесь дома, вы понимаете, кто к вам идет, если вас вдруг нет дома и к вам, например, приехал курьер, можете принять решение, поговорить с ним, объяснить", - рассказал руководитель ГКУ Москвы "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

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