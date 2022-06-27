Прокатившийся в метро зацепер оштрафован на 20 тысяч рублей

Такое решение вынес суд

Крупный штраф придется заплатить 18-летнему любителю экстремальных поездок в столичном метро. Молодой человек прицепился к поезду и так проехал один перегон.

Всё началось на станции "Театральная" Замоскворецкой линии. Пассажир перелез через ограждение и зацепился за поручень кабины. Поезд уехал в тоннель, но веселая поездка длилась недолго. Уже на следующей станции полицейские сняли пассажира с поезда. Теперь нарушителю придется заплатить 20 тысяч рублей.

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