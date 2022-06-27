В Лобне спасают птиц из реки, в которую слили клеящее вещество

Многие пернатые погибли

В подмосковной Любне спасают птиц, застрявших в местной реке, воды которой сейчас больше напоминают клейкую массу. Многие пернатые погибли. Как в акваторию попало химическое вещество и какое именно - выясняют специалисты. Для экологов и неравнодушных горожан главное - предотвратить экологическую беду.

В лобненском парке "Река времени" вода сейчас напоминает мифологическую реку Стикс. Как и в древнегреческой мифологии, десятки птиц, в основном утки и голуби, отправились по ней в последний путь. В реку попало неизвестное отравляющее вещество, а вода стала цвета ржавчины и загустела. Загрязнение заметили местные экоактивисты.

У птиц есть шанс выжить, только если они не находились в воде долго, и не успели её выпить. Но таких случаев единицы. Местные жители, пытаясь спасти голубей и уток, отвозили их в ветеринарную клинику, где птиц пришлось усыпить - вещество проникло в кожу. Прибывшие на место экстренные службы оградили загрязнённый участок водоема боновым заграждением, сверху насыпали сорбент, чтобы собрать из воды неизвестное вещество.

"Подняли практически всех, включая общественность, экологов. В субботу приезжала лаборатория, приезжало Министерство экологии Московской области. Взяли образцы из речки, из коллектора. В дальнейшем велись мероприятия по установлению виновного лица", - сообщил старший эксперт отдела по делам ГО, ЧС и территориальной безопасности администрации городского округа Лобня Вячеслав Павлов.

Как и что именно попало в воду, пока неизвестно, идёт экспертиза. Кто слил отравляющее вещество - тоже загадка. В Следственный комитет уже направлены все материалы. А точный ущерб для экологии еще предстоит оценить.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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