Гуляющие по Северо-Восточной хорде лоси попали на видео

Животных засняли очевидцы
Сегодня на рассвете в районе Северо-Восточной хорды автомобилисты наблюдали необычную картину: два лося прогуливались прямо по трассе.
Сохатые, очевидно, обитают в ближайшем лесу. Они бесстрашно вышли на магистраль. И начали прогуливаться прямо по проезжей части. Машин, правда, было мало. Так что животным ничто не мешало.
Сначала дорогу пересекла более решительная самка. А затем к ней присоединился её друг. Водители почтительно остановились. Чтобы не спугнуть животных и записать такое видео.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"