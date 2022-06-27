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Гуляющие по Северо-Восточной хорде лоси попали на видео

15:27
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Животных засняли очевидцы

Сегодня на рассвете в районе Северо-Восточной хорды автомобилисты наблюдали необычную картину: два лося прогуливались прямо по трассе.

Сохатые, очевидно, обитают в ближайшем лесу. Они бесстрашно вышли на магистраль. И начали прогуливаться прямо по проезжей части. Машин, правда, было мало. Так что животным ничто не мешало.

Сначала дорогу пересекла более решительная самка. А затем к ней присоединился её друг. Водители почтительно остановились. Чтобы не спугнуть животных и записать такое видео.

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