На московских прудах высадят 140 тысяч водных растений

Они крайне важны для выстраивания экосистемы

140 тысяч водных растений высадят на прудах Москвы до конца лета. Самой разнообразной по флоре станет знаменитая "восьмерка" - Лазоревые пруды на Северо-востоке столицы. В ближайшее время там появится более 25 тысяч растений. Это сусак зонтечный, тростник, ирис, камыш, а также 180 кувшинок. Они не только украсят место, но и вместе сформируют так называемое биоплато - природный фильтр для воды.

"Водные растения нужны на прудах для выстраивания собственной самоочищающейся экосистемы. Они будут мешать разрастаться водорослям, которые вызывают цветения водоемов. Также водные растения удобны для водоплавающих птиц для устройства гнезд. Рыбам в них удобно устраивать зоны нерестилищ", - сообщил заместитель начальника Управления делами ГУП "Мосводосток" Евгений Лукашевич.

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