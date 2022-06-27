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Кремль счел неправомерным заявление о дефолте России

12:58
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Платеж был совершен в надлежащий срок

Заявления о том, что Россия допустила дефолт, неправомерны, в Кремле не согласны с такими утверждениями. Об этом в понедельник, 27 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Как подчеркнул представитель Кремля, российские власти еще в мае совершили платеж в валюте в рамках обслуживания своих внешних долговых обязательств. То, что платеж не был доведен до конечных получателей, по словам Пескова, "не наша проблема".

Пресс-секретарь президента России также напомнил позицию Кремля о том, что блокировка принадлежащих российским властям средств за рубежом является незаконной, а любые попытки их использовать станут "прямым воровством", сообщает РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg объявило, что с завершением дня 26 июня Россия допустила неисполнение своих внешних долговых обязательств впервые с 1918 года, так как официально закончилось действие льготного периода по выплате, которую Москва должна была осуществить держателям своего внешнего долга.

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