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Россия расширила ответные санкции в отношении Канады

13:38
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Об этом объявили в Министерстве иностранных дел

Россия вносит в черный список еще 43 граждан Канады в ответ на введенные в мае канадскими властями очередные санкции против руководящего состава российских компаний и членов их семей. Об этом в понедельник, 27 июня, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

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В санкционный список внесли федеральных и региональных чиновников, функционеров правящей в Канаде Либеральной партии и общественных деятелей.

В частности, на постоянной основе закрыт въезд в Россию главе Либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, помощнику канадского премьера Джеймсу Армбрустеру, нескольким чиновникам из аппарата вице-премьера Канады , мэру Калгари.

В условиях, когда глава канадского правительства Джастин Трюдо "упорно проводит курс воинствующей русофобии", российская сторона оставляет за собой право принимать контрмеры в порядке реакции на откровенно враждебные действия Оттавы, сообщается на официальном сайте МИД России.

В начале июня российские власти объявили, что для 41 канадского гражданина закрыт въезд в страну. Высшие военные чиновники и руководители организаций Канады, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, попали в стоп-лист МИД России.

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