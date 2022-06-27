Об этом рассказали в Еврокомиссии

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) пообещали украинским властям и дальше оказывать поддержку в конфликте с Россией. Об этом в понедельник, 27 июня, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, "Большая семерка" продемонстрировала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому замечательное единство" в ходе саммите в Германии.

Главы стране G7 договорились, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, цитирует Урсулу фон дер Ляйен ТАСС.

В российском Министерстве иностранных дел ранее заявили, что будущее "единой Европы", ее "идеалы" демократии, приносятся в жертву задаче безудержной экспансии ЕС, политического и экономического закабаления соседей. О негативных последствиях такого шага в Брюсселе не задумываются.

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