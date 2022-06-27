В Кремле сообщили о максимальном усилении мер безопасности в России

Из Киева звучат угрозы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление руководителя главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова о том, что на российской территории могут произойти теракты и диверсии.

В частности, журналисты спросили представителя Кремля, будут ли в России усиливать меры безопасности в свете угроз терактов.

"Они и так максимально усилены", - ответил пресс-секретарь, которого цитирует РИА "Новости".

Он добавил, что о дополнительных мерах сообщат по мере необходимости силовые ведомства.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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