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Зеленский хочет завершения конфликта с Россией до зимы

14:00
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Президент Украины заявил об этом участникам саммита G7, утверждают источники

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил лидерам стран "Большой семерки" (G7) о своем стремлении добиться завершения конфликта с Россией до наступления зимы. Об этом в понедельник, 27 июня, рассказали осведомленные источники в дипломатических кругах.
В МИД России объяснили, где будет поставлена точка в спецоперации

Как сообщает Reuters, заявление Зеленского было сделано во время саммита G7, который проходит в Германии, на фоне обсуждения вероятности затягивания конфликта.

Другие подробности не сообщаются. Официальное подтверждение этой информации не поступало.

Ранее секретарь российского Совета Безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками при проведении специальной военной операции по защите республик Донбасса. Он подчеркнул, что все цели спецоперации, поставленные президентом России, будут выполнены — "иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне".

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