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Минфин отреагировал на сообщения о дефолте

14:07
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Россия заблаговременно совершила платеж по еврооблигациям

Министерство финансов России прокомментировало сообщение агентства Bloomberg о том, что в России произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам, так как крайний срок для выплаты 100 миллионов долларов по купонам истек в ночь на 27 июня.
Кремль счел неправомерным заявление о дефолте России

Как подчеркнули в ведомстве, Россия заблаговременно совершила платеж по еврооблигациям, не отказывается от выполнения своих долговых обязательств перед всеми категориями инвесторов.

При этом в Минфине подчеркнули, что неполучение инвесторами платежа России должно рассматриваться в рамках общих норм права с учетом всех обстоятельств и действий сторон.

Неполучение платежа по евробондам инвесторами в результате действия третьих лиц не предусмотрено в документах как дефолт, добавили в министерстве, заявление которого приводит ТАСС.

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