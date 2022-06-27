ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ задержала финансиста ИГ

14:18
  • понедельник
  • 27 июня 2022

На его деньги был совершен теракт в Стамбуле

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Дагестане пособника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

ФСБ предотвратила теракт в Забайкалье
ФСБ перекрыла канал поставки оружия с Украины в Крым

"Задержан гражданин России Абдурахманов Абдурахман Бадирович, являющийся участником глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации ИГ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина направлял денежные средства в адрес лиц, подозреваемых в терроризме. В частности, его деньги использовались для совершения террористического акта в ночном клубе "Рейна" в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года. Тогда погибли 39 человек, в том числе гражданка России.

В ходе обыске у Абдурахманова были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, персональные компьютеры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ФСБ
ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.