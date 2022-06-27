ФСБ задержала финансиста ИГ

На его деньги был совершен теракт в Стамбуле

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Дагестане пособника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Задержан гражданин России Абдурахманов Абдурахман Бадирович, являющийся участником глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации ИГ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина направлял денежные средства в адрес лиц, подозреваемых в терроризме. В частности, его деньги использовались для совершения террористического акта в ночном клубе "Рейна" в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года. Тогда погибли 39 человек, в том числе гражданка России.

В ходе обыске у Абдурахманова были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, персональные компьютеры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"