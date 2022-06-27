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G7 решила отрезать Россию от мировых рынков

14:40
  • понедельник
  • 27 июня 2022

"Большая семерка" обсуждает новые санкции против России

Государства "Большой семерки" (G7) намерены продолжить введение адресных санкций против России. Об этом говорится в заявлении лидеров стран G7, принятом на саммите в Германии в понедельник, 27 июня.
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В рамках новых рестрикций страны G7 собираются предпринимать меры, чтобы отрезать Россию от участия в мировых рынках и ограничить доходы ее бюджета, в том числе от продажи золота.

Наряду с этим "Большая семерка" нацелена на дальнейшее ограничение доступа России к своим ключевым технологиям и услугам, прежде всего — связанным с оборонной промышленностью, сообщает РИА Новости.

Ранее в США заявили, что западные государства обсудят ужесточение ограничений для России. При этом Белый дом собирается установить визовые ограничения в отношении 500 российских чиновников из-за конфликта на Украине, а также ввести санкции против "частных военных компаний".

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