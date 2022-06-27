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Путин заслушал доклад главы Росфинмониторинга

14:52
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Президент провел встречу с Юрием Чиханчиным

Финансовые операции с недружественными странами сократились на 80 процентов. Зато с арабскими и азиатскими государствами выросли в три раза. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече в Кремле.

Путин: Юрий Анатольевич, у нас обычно основная часть вашего доклада происходит в закрытом режиме, но знаю, что вы хотели бы начать с той работы, которая касается борьбы с отмыванием денег.

Чиханчин: Если можно, тогда вначале я хотел бы вам рассказать, как выстраивается система в новых условиях, антиотмывочная. Сегодня самое главное – это отстоять наши интересы на профильной нашей площадке, ФАТФовской, это международная организация по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и её региональной группы. С сожалением надо сказать, что ряд государств предпринимает попытки, для того чтобы исключить Россию из участников ФАТФ.

Путин: Как они сами тогда будут бороться с отмыванием? Без нашего участия.

Чиханчин: Мы то же самое им говорим: вы разрушите свою систему. Но интересы, наверное, политические иногда выше. Мы работаем с заинтересованными министерствами, с партнёрами надёжными, которые работают с нами, я думаю, что мы удержим эту площадку.

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