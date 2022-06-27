Дептранс рассказал, где в Москве происходит больше всего ДТП с самокатами

В прошлом году по стране в ДТП с участием СИМ погибли 20 человек

Как следует из презентации руководителя проектов шеринга Департамента транспорта Москвы Магомеда Колгаева, больше всего ДТП с участием средств индивидуальной мобильности в столице происходит во дворах и на выезде из дворов.

Уточняется, что 25% всех аварий с участием электросамокатов случаются рядом с крупными парками, площадями и центральными улицами города, где наблюдается наибольшее движение пользователей СИМ и пешеходов. На загруженных улицах и дорогах в 32% случаев причиной ДТП становится наезд автомобиля на человека на СИМ, который, не спешившись, едет по пешеходному переходу.

Колгаев добавил, что в прошлом году по стране в ДТП с участием СИМ погибли 20 человек, 704 получили травмы, передает "Интерфакс".

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