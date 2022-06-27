Москвичей предупредили о 30-градусной жаре 28 июня

МЧС призывает к осторожности

В Москве во вторник, 28 июня, прогнозируется сохранение жаркой погоды, столбики термометров могут подниматься до 30 градусов. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка Министерства чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве предупредили, что 30-градусная жара может быть зафиксирована в городе в дневные часы.

В это время рекомендуется меньше времени проводить на солнце, чтобы избежать перегрева, а также носить одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды, сообщает АГН "Москва".

Ранее в Гидрометцентре обещали, что ослабление жары начнется в столичном регионе со вторника, 28 июня — температура воздуха, согласно прогнозу, снизится до 26-28 градусов. В среду и в четверг прогнозировалось снижение показателя до 24-26 градусов.

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