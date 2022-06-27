Двухлетний мальчик погиб в Перми при возгорании телевизора

Еще один ребенок госпитализирован
В Перми в квартире дома на улице Щербакова загорелся телевизор, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональные МЧС и Минздрав.
"Когда пожарные приехали на место происшествия, загоревшийся телевизор был потушен. Предварительная площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. На пожаре один человек погиб, один пострадал", - говорится в сообщении.
Уточняется, что хозяйка квартиры оставила дома без присмотра детей двух и пяти лет.
Двухлетний мальчик погиб на месте, второй ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства ЧП устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"