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НАТО: Россия - значительная и прямая угроза безопасности альянса

14:45
  • понедельник
  • 27 июня 2022

НАТО доведет свои боевые группы в Восточной Европе до бригадного уровня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник на саммите в Мадриде, что Россия - значительная и прямая угроза безопасности альянса.

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Как добавил генсек, альянс доведет свои боевые группы в Восточной Европе до бригадного уровня, увеличит численность сил реагирования с 40 тысяч до 100 тысяч.

Кроме того, по словам Столтенберга, НАТО создаст на восточном фланге склады вооружений и сформирует силы, специально предназначенные для действий в этом регионе.

Ожидается, что на саммите в Мадриде НАТО римет программу поддержки Украины, включая переоснащение ее армии на вооружения альянса, передает ТАСС.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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