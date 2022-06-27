Путин присвоил звание Героя России посмертно Александру Попову

Старший лейтенант отмечен за героизм

Старшему лейтенанту Александру Попову посмертно присвоено звание Героя России. Соответствующий указ, подписанный президентом России и верховным главнокомандующим российских Вооруженных Сил Владимиром Путиным опубликован в понедельник, 27 июня.

В документе говорится, что Александр Николаевич Попов награждается за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, сообщает ТАСС.

Подробности не сообщаются.

Ранее Герой России, генерал-полковник Михаил Теплинский вручил ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством", а также за "За отвагу" военнослужащим Воздушно-десантных войск России за подвиги, совершенные в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса.

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