Путин раскритиковал фармкомпании за "проталкивание" лекарств

Такими случаями занимаются Росфинмониторинг и ФСБ

Президент РоссииВладимир Путин в понедельник, 27 июня, провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу(Росфинмониторинг) Юрием Чиханчиным.

Чиханчин рассказал, что его ведомство особое внимание уделяет производителям лекарственных средств и сельскохозяйственной продукции. Совместно с ФСБ Росфинмониторинг расследует случаи, когда иностранные фармацевтические компании привлекали руководителей медицинских учреждений и их работников в 30 субъектах Российской Федерации и "проталкивали свои лекарственные средства, платя за это довольно большие деньги".

Только по одной из таких схем фармпроизводители "на 500 миллионов передали", сообщил Чиханчин Путину.

Президент отметил, что фармацевтические компании "везде так делают", в том числе "и в Европе, и за океаном тоже", поскольку "это их стиль работы".

Глава Росфинмониторинга отметил необходимость пресекать подобные случаи, особенно в условиях санкционного давления, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин дал поручение упростить процедуру ввоза в Россию лекарств и медицинских изделий, закупаемых фондом "Круг добра" для детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями, чтобы пациенты могли получать их в течение года после достижения 18 лет.

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