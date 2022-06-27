ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России ударили по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем" в Киеве

14:59
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Там производились боеприпасы для украинских РСЗО

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в понедельник, что в воскресенье был нанесен ракетный удар по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем" в Шевченковском районе Киева. Там производились боеприпасы для украинских РСЗО. Объект был успешно поражен.

Шойгу проинспектировал российскую группировку войск на Украине
Минобороны России: ВСУ продолжают нести значительные потери

Также сообщается, что ВКС России высокоточным оружием поразили три взвода РСЗО "Град", взвод гаубиц М-777, два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт".

Около лисичанского НПЗ ВС России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы наемников из 14 человек. Высокоточным оружием поражены три склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Средства ПВО сбили 10 беспилотников и перехватили две ракеты "Точка-У" в Херсонской области.

Отмечено также, что 26 июня были убиты грузинские наемники, причастные к издевательствам над российскими военными.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пуск ракет "Калибр" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Пуск ракет "Калибр" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.