Там производились боеприпасы для украинских РСЗО

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в понедельник, что в воскресенье был нанесен ракетный удар по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем" в Шевченковском районе Киева. Там производились боеприпасы для украинских РСЗО. Объект был успешно поражен.

Также сообщается, что ВКС России высокоточным оружием поразили три взвода РСЗО "Град", взвод гаубиц М-777, два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт".

Около лисичанского НПЗ ВС России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы наемников из 14 человек. Высокоточным оружием поражены три склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Средства ПВО сбили 10 беспилотников и перехватили две ракеты "Точка-У" в Херсонской области.

Отмечено также, что 26 июня были убиты грузинские наемники, причастные к издевательствам над российскими военными.

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