Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Тельцы заработали светлую карму и теперь получат награду; у Близнецов — тишь да гладь

Овны

Вы не из тех, кому легко погрузиться в медитацию или отстраненное созерцание, но именно такие практики помогут вам разобраться в себе и успокоиться. Йога, прогулка в одиночестве или вечер с книгой – то, что вам сегодня нужно.

Тельцы

Ваши былые профессиональные достижения и добрые дела, сделанные для коллег, сегодня сыграют свою роль. Вы заработали светлую карму и теперь получаете заслуженную награду.

Близнецы

Тишь да гладь: Венера, Меркурий и Луна в вашем знаке в добрых отношениях с другими планетами. Прекрасный день, когда получается наслаждаться тем, что есть!

Раки

Нептун в родственном для вас знаке Рыбы становится сегодня ретроградным. Другие не заметят перемен, но вы слишком чувствительны, не пугайтесь новых ощущений!

Львы

Вас ждут перемены в финансовых делах: придут новые налоги или увеличатся платежи. В этом нужно разобраться, не откладывая, чтобы не переплачивать за свою беспечность.

Девы

Начинается этап в личной жизни, когда что-то происходит, но на тонком уровне, а событий нет. Не ломайте голову, переключитесь, жизнь все расставит по своим местам.

Весы

Занимайтесь своим здоровьем особенно тщательно: звезды говорят, что ваш организм сейчас уязвим. Контролируйте потребление жидкости, алкоголя и лекарств.

Скорпионы

Представителям знака, работающим в индустрии отдыха, развлечений, моды или красоты, нужно внимательно следить за трендами. Спрос на какие-то вещи или события может сильно измениться!

Стрельцы

Домашние дела в ближайшее время перестанут вас вдохновлять и могут застопориться. Не пугайтесь – вы еще вернетесь к ним, но сейчас вам нужен глоток свежих впечатлений!

Козероги

Вас могут ввести в заблуждение новости, пересказанные соседями или родственниками. Не торопитесь верить всему, что услышали: люди склонны преувеличивать.

Водолеи

Вам следует знать, что до сентября ваш знак в зоне доступа для обманщиков и разного рода мошенников. Не работайте без аванса и предоплаты, сотрудничайте только с проверенными людьми!

Рыбы

Нептун в вашем знаке становится ретроградным, а значит, личные дела рискуют зависнуть. Не вините в этом себя и просто переключитесь на другие сферы жизни.

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