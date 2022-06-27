Россия сократила число финопераций с недружественными странами на 80%

Экономика страны при этом продолжает активно работать

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил в понедельник президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи, что финансовые операции страны с недружественными государствами сократились примерно на 80%.

"Но необходимо отметить, что увеличилось примерно в три раза количество финансовых операций со странами Юго-Восточной Азии, арабского мира, с центрально-азиатскими странами и рядом других, то есть экономическая жизнь продолжается. Есть финансовые потоки, значит, экономика работает", - уточнил Чиханчин.

Он также рассказал об изменения финансовых потоков внутри страны.

"Уход части клиентов из банков, на которые наложены санкции, переход в другие банки, в том числе и с иностранным участием", - сказал глава Росфинмониторинга.

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