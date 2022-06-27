Собянин наградил участников образовательных программ - призеров международных чемпионатов

Среди них победители конкурса проектов в сфере нейротехнологий, искусственного интеллекта и первенств по робототехнике

В Москве проходит фестиваль "Территория возможностей", где предприниматели читают лекции для молодёжи. Мероприятие посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он вручил денежные гранты десяти призёрам международных чемпионатов профессионального мастерства. Среди них победители конкурса проектов в сфере нейротехнологий, искусственного интеллекта и первенств по робототехнике.

Москва для молодых сегодня - действительно территория возможностей. В столице подвели итоги одноименного фестиваля. Здесь всё, что актуально, модно, а главное - перспективно. Школьники и студенты представили свои проекты, отвечающие самым современным тенденциям. Например, искусственный интеллект, который позволит проводить реабилитацию организма в игровой форме.

"Он считывает напряженность мышц и это преобразуется в цифровой сигнал вместо аналогового. Мы улавливаем амплитуду движения мышц. Считаем, что это проект - в отличие от предложенынх аналогов – намного дешевле", - заявил Артем Макарский, лидер команды в технопарке "Мосгормаш".

Победителей национальных чемпионатов по робототехнике интересует вопрос: как приспособить машину к работе в большом городе. Гибрид "Муравей", который может взбираться по ступенькам, придумали эти братья-разработчики. Они уверены, что роботы-манипуляторы - будущее любых производств.

"Это шагающая платформа. Она и отличается этим. Так как все остальные роботы в основном колесные. А здесь мы видим - такие лапки. Сейчас наш проект заключается в том, что мы делаем обучающий набор. Обучающий набор на шагающей платформе. Это достаточно полезный навык, так как мы научимся пользоваться манипуляторами, а они сейчас везде на заводах используются", - заявил участник команды "Робоэн" технопарка Москвы Григорий Топорец.

Школьник из Москвы решил позаботиться о сельском хозяйстве Подмосковья. Все детали для дрона печатал дома - на 3D-принтере. "Мы хотим его использовать в агрокультуре для орошения полей", - рассказал участник фестиваля "Территория возможностей" Виталий Попов.

Даже самые смелые проекты можно реализовать. Победители всероссийских и международных конкурсов подтверждают это на собственном примере. Их разработки в биохимии и машиностроении, архитектуре и экопроектах уже реализуются в столице.

10 выпускников городских образовательных программ, ставших призёрами международных чемпионатов профессионального мастерства, сегодня наградил мэр Москвы.

"Мы понимаем, что просто получить классическое образование недостаточно, поэтому мы создали систему, при которой мотивируем и поощряем ребят, которые юного возраста создают свою историю, конкурируют на мировом уровне, на российском уровне с точки зрения технологических знаний, инициативы и изобретательства. Я поздравляю всех, кто победил во всероссийских и международных конкурсах. Это действительно серьезная победа", - заявил Сергей Собянин.

В московских школах созданы все условия для развития талантливых детей. На базе ведущих московских университетов и научных центров создана сеть детских технопарков. В них работают 113 лабораторий, оснащенных современным научно-исследовательским оборудованием. Школьников обучают робототехнике и космонавтике, IT и нанотехнологиям, энергетике, биохимии, автоконструированию. А в этом году город выделил 35 миллионов рублей на поддержку самых креативных проектов молодежи.

Елена Сахно, Александр Ивановский, Илья Ушаков, Валерий Белинский, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"