ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин объявил 2023-й годом педагога

15:33
  • понедельник
  • 27 июня 2022

План мероприятий утвердит правительство

Президент Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Указ опубликован на портале правовой информации.

Правительство за три месяца должно утвердить состав организационного комитета, а также разработать и утвердить план главных мероприятий.

25 августа 2021 года во время онлайн-встречи Путина с учителями и школьниками выпускница Екатерина Гришина выступила с инициативой поблагодарить всех учителей и объявить один из следующих годов Годом учителя и наставника. Путин пошел навстречу и предложил сделать это в 2023 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Педагог
Педагог
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.