Путин объявил 2023-й годом педагога

План мероприятий утвердит правительство

Президент Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Указ опубликован на портале правовой информации.

Правительство за три месяца должно утвердить состав организационного комитета, а также разработать и утвердить план главных мероприятий.

25 августа 2021 года во время онлайн-встречи Путина с учителями и школьниками выпускница Екатерина Гришина выступила с инициативой поблагодарить всех учителей и объявить один из следующих годов Годом учителя и наставника. Путин пошел навстречу и предложил сделать это в 2023 году.

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