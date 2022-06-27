Уничтоженные в ЛНР грузинские наемники причастны к убийствам россиян

Об этом сообщили в Минобороны России

Два мирных жителя погибли, ещё трое получили ранения сегодня в результате массированного удара с позиций ВСУ по Макеевке в ДНР. По гражданской инфраструктуре били прицельно из установок "Град". Под огнём также оказались Донецк, Ясиноватая и Еленовка. Но теперь ситуация должна измениться - российское Минобороны сообщило об уничтожении ещё нескольких взводов иностранных крупнокалиберных гаубиц, которые применяются для обстрелов мирного населения ДНР и ЛНР. Кроме этого, под Лисичанском ликвидированы грузинские наёмники, причастные к зверским истязаниям и убийствам наших военнослужащих под Киевом в марте этого года.

Металлическая дверь в подъезд выбита взрывной волной, повсюду следы от осколков. Балконы превратились в груду кирпичей. "Страшно было. Думали, что уже все, прощались с жизнью", - говорит жительница Донецка Анна. Некоторые жители не меняют разбитые окна — сейчас лето, а покупать новое стекло после каждого прилета слишком накладно.

Взрыв был такой силы, что осколки насквозь пробили металлическую дверь, оставили глубокие выбоины в стене. Кто-то в спешке бросил прямо в подъезде детскую коляску. Судя по размеру воронки, которую засыпали местные жители, это был 155 мм натовский снаряд.

При этом в центр Донецка уже несколько дней нет прилетов. По данным руководства республики, благодаря контрбатарейной борьбе украинские боевики теперь могут бить только по окраинам города и по ближайшим к линии соприкосновения поселкам. В Макеевке после обстрела со стороны ВСУ погибли два человека, трое получили ранения.

Позиции нацистов оперативно обнаруживают благодаря снимкам из космоса и работе дронов. После работает артиллерия.

"Приходится работать в разных условиях и днем, и ночью. Мы приезжаем, занимаем огневую позицию, отрабатываем несколько плановых или неплановых целей, сворачиваемся и меняем дислокацию", - заявил Владислав, старший офицер реактивной артиллерийской батареи.

По отдаленным целям удары наносят высокоточными ракетами. Накануне в Киеве уничтожили цеха завода "Артем" - там производили снаряды для реактивной артиллерии.

"По данным объективного контроля, все 4 ракеты достигли цели, объект поражен. Гражданская инфраструктура Киева в результате применения высокоточного оружия не пострадала. Киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами С-300 и БУК М-1 было применено более 10 зенитных ракет", - сказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По данным ведомства, из-за отсутствия связи между украинскими системами ПВО две свои противоракеты С-300 сбили сами же украинские артиллеристы. В результате одна из них упала на соседний с заводом жилой дом. На луганском направлении ВСУ выставляют заградотряды, чтобы остановить бегство своих подразделений в районе Лисичанска. Там же ВС России уничтожили грузинских боевиков, причастных к пыткам и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте. Вместе с грузинами уничтожена и диверсионно-разведывательная группа, состоявшая из граждан Евросоюза.

Пока союзные войска заканчивают освобождение ЛНР, в столице республики полторы тысячи московских специалистов и 500 единиц техники задействованы в восстановлении города. Строители заняты на самых ответственных участках — сейчас, например, ремонтируют седьмую больницу Луганска.

Денис Большаков, Андрей Пашутин, Андрей Алексеев, Донецкая Народная Республика, "ТВ Центр".

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