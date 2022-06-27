"Хрупкая и уязвимая страна": Санду просит помочь Молдавии и Украине

Президент Молдавии Майя Санду решила давить на жалость

США поставят Украине современные средства противовоздушной обороны средней и большей дальности, артиллерийские снаряды и станции контрбатарейной борьбы. Перечень оружия уже почти сформирован. Эту информацию подтвердил помощник американского президента по нацбезопасности. Вашингтон едва ли не единственный среди западных союзников готов поддерживать Киев с прежним энтузиазмом. У европейцев пыл, похоже, заметно поубавился на фоне военных провалов украинского режима и его всё возрастающих запросов.

Визит президента Молдавии на Украину начался с проторенного маршрута. Для евробюрократов уже чуть ли не туристического: Буча, Бородянка, Ирпень. Каждый считает своим долгом попозировать на фоне обугленных зданий. Украинские власти хотя бы перестали выносить тела погибших на показ западным гостям, как делали это два месяца после трагедии в той же Буче. Теперь вип-персонам демонстрируют фото убитых, которых продолжают выдавать за жертв якобы российской агрессии.

"Украина и Молдавия нуждаются в помощи. Молдавия - хрупкая и уязвимая страна. И агрессия России против Украины доказывает, насколько мы должны быть начеку. Мы должны делать все, чтобы эта война, российская агрессия прекратились как можно быстрее", - заявила президент Молдавии Майя Санду.

Прогуливаясь со скорбным лицом мимо фото убитых жителей Бучи, Майя Санду не требует справедливого расследования и установления истинных виновных. Они уже назначены. Молдавия, чей президент на телекамеры призывает к миру, помогает ВСУ топливом и обещает предоставить коридор для поставки иностранного вооружения на Украину. На Западе почему-то уверены, что это поможет. В Варшаве в самом центре старого города с помпой открыли выставку, лейтмотивом которой стал слоган "Русских можно победить".

"Многие в Европе и Польше утверждали, что русская армия непобедима, что с Россией необходимо договориться. Украинские солдаты защищают не только свою родину, но и безопасность Польши и всей Европы. Выставка поврежденной российской техники показывает, что русских можно победить", - сообщил Михаил Дворик, глава канцелярии премьер-министра Польши.

Вся выставка - два экспоната: танк и самоходная артиллерийская установка. Якобы российские и якобы уничтоженные ВСУ. Украинские власти продолжают из последних сил поддерживать дух своих боевиков, рассказывая о мифических успехах армии. И козыряя поддержкой всего мира.

"До сегодняшнего дня в России достаточно техники, чтобы довести ее до Атлантики и Ла-Манша. Сопротивление, которое украинские войска оказывают русским, означает, что такая техника может прийти сюда снова, но только в виде экспонатов. Польша – ближайший партнер и друг Украины. Выставка также пройдёт и в других городах Польши и Европы. И я хочу поблагодарить поляков за поддержку украинских беженцев и нашей армии", - сказала Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины.

Кстати, именно Польша одной из первых европейских стран начала урезать льготы украинским беженцам. С 30 июня им перестанут выдавать бесплатные железнодорожные билеты. А с 1 июля переселенцев из Украины лишат пособий на питание и жилье. Оставят их только инвалидам, беременным и многодетным. Намек -либо ищите работу, либо домой. Уставшим от агрессивных гостей полякам хотелось бы, чтобы те выбрали второй вариант. Нервы у граждан не самой богатой страны ЕС - на пределе.

- Вы нас достали! Надо вышвыривать чертовых бандеровцев отсюда! Мы поляки, и мы вам покажем, что такое проливать польскую кровь. Голыми руками вас, чертей, вышвырнем. Ах, бедные женщины и дети! Почему они не занимаются своими детьми, а только нам здесь бордель устраивают!

Впрочем, есть у Украины пара действительно надежных союзников. Готовых воевать до последнего украинца и находящихся далеко и в полной безопасности от зоны конфликта. Американский канал CNN со ссылкой на свои источники утверждает: на этой неделе США объявят о закупке для Киева системы противоракетной обороны класса "земля-воздух" средней и большей дальности.

"Украинские официальные лица запросили систему противоракетной обороны, известную как система NASAMS. Это оружие может поражать цели на расстоянии более 160 километров. Украинские силы, вероятно, должны быть обучены этим системам", - пишет CNN.

Турция на официальном уровне пошла вразрез с западной пропагандой в отношении Москвы. Пресс-секретарь Реджепа Тайипа Эрдогана заявил: российская военная спецоперация на Украине - вынужденная мера.

"Когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо рассматривать причинно-следственную связь, это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы также возражаем против этого неправильного миропорядка", - прокомментировал Ибрагим Калын, представитель президента Турции.

Сейчас на Турцию оказывается масштабное давление, чтобы она тоже присоединилась к антироссийским санкциям. Однако в Анкаре твердо заявили: республика будет соблюдать исключительно свои интересы.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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