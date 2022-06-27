G7 встревожилась из-за планов России передать Белоруссии "Искандеры"

Россию обвинили в неоправданном использовании ядерной риторики

"Большая семерка" (G7) выражает осуждение неоправданному использованию Россией риторики и сигналов, связанных с ядерным оружием. Это заявление прозвучало в понедельник, 27 июня, в связи с заявлением российского лидера Владимира Путина о намерении в течение ближайших месяцев отправить Минску комплексы "Искандер-М", способные нести ядерный заряд.

Россия должна придерживаться своих международных обязательства, в том числе тех, которые запрещают использование химического, биологического или ядерного оружия, заявили лидеры "Большой семерки".

В G7 выразили серьезную обеспокоенность после заявления России, что она может передать Белоруссии ракеты, способные нести ядерный заряд, и призвали российские власти "вести себя ответственно и проявлять сдержанность, и мы повторяем, что использование такого оружия будет неприемлемо и повлечет суровые последствия", сообщает РИА Новости.

Ранее власти Донецкой Народной Республики попросили Россию задействовать дополнительные оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ. В ДНР предложили "теми же "Искандерами" помочь в нашем регионе уничтожить артиллерию противника".

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