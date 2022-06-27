Мысли про Путина и Украину: что обсуждают на саммите G7

Лидеры "Большой семерки" договорились сделать всё, чтобы изолировать Россию от мировых рынков

Российское золото может попасть под эмбарго западных стран. О введении новых рестрикций в отношении нашей страны, а также об очередном транше Киеву - почти в 30 миллиардов долларов - договорились на саммите "Группы семи". В совместном заявлении лидеров "Большой семерки" подчеркивается: G7 сделает всё, чтобы изолировать Россию от мировых рынков.

- Господа, вы не могли бы повернуться…

На этот призыв фотографов лидеры реагируют моментально. И только Джо Байден мешкает, явно не расслышав просьбу. В итоге канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, он сидит по правую руку от американского президента, приходится несколько раз повторить: "Джо, вы не могли бы немного повернуться?"

И Джо наконец-то поворачивается. А его помощники - как, вероятно, и коллеги американского президента за столом - спокойно выдыхают, потому как очередного конфуза удалось избежать. И теперь снова можно затянуть привычную песню про западное единство, которое не удалось разрушить Москве.

"Страны G7 стояли тесно вместе, как Европейский союз и НАТО, когда дело дошло до организации поддержки Украины против жестокого натиска России. С самого начала можно было с уверенностью сказать, что Путин этого не ожидал, и это продолжает доставлять ему головную боль", - сказал Шольц.

Впрочем, судя по заявлениям лидеров "Большой семерки", голова болит скорее у них. Потому как фактически ни одно их заявление не обходится без упоминания России и её президента. Вот и во время обеденного перерыва они никак не могли отделаться от мыслей про Владимира Путина.

Премьер Британии Борис Джонсон: Мы все должны показать, что мы круче Путина.

Канадский премьер Джастин Трюдо: Мы устроим показ верховой езды с обнаженной грудью.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: Да! Верховая езда – это лучшее.

Джонсон: Мы должны показать им наши грудные мышцы.

Слава Богу, обошлось без эротики в исполнении немолодых мужчин и одной женщины. Да и не этого от них ждали граждане стран, входящих в "Большую семерку". Инфляция там бьёт исторические рекорды. При этом обуздать ситуацию не получается. Ни в Европе, ни в США.

"Вы знаете, мы собираемся продолжать работать над экономическими проблемами, с которыми мы сталкиваемся. И я уверен, что наши страны могут пройти через все это и стать сильнее", - уверен Байден.

Пока, правда, выходит все наоборот. А лидеры стран "Большой семерки" упорно продолжают наступать на одни и те же грабли, которыми в данной ситуации являются санкции. По итогам саммита уже принято решение их ужесточить. В частности, перекрыть доступ к технологиям. Особенно оборонным. А заодно и ввести эмбарго на импорт российского золота. Это, по мнению лидеров G7, сократит доходы нашей страны, с чем категорически не согласны экономисты, в том числе и американские.

"И снова от этого будут неприятные последствия. Байден ударит по американцам, а не по Путину, поскольку именно они будут платить больше", - заявил американский экономист Питер Шифф.

Так уже происходит с российской нефтью, поставки которой активно идут на азиатские рынки. В США, которые ввели эмбарго на поставки из России, цены ставят рекорд за рекордом. И администрация Байдена пока не в силах с этим что-либо поделать. Похожая картина и в ЕС. И в Великобритании, премьер которой клятвенно обещает полностью отказаться от российской нефти к концу года.

"Я думаю, что здесь, на G7, мы все осознаем, что вечеринка российских углеводородов закончилась. Все ищут пути адаптации", - сообщил Джонсон.

На этом фоне возникает вполне закономерный вопрос: зачем тогда на саммите "Большой семерки" обсуждать тему введения пошлин или предельного потолка цен на черное золото из России, если страны G7 планируют от него отказаться? Или же не планируют, понимая, что это встанет им в копеечку и лишь усугубит энергетический кризис. Идти на такие жертвы ради поддержки Украины - идея так себе. Хотя в Киеве на этом, безусловно, настаивают, попутно клянча ещё и оружие. Причем так бесцеремонно, что даже руководству НАТО приходится осаживать украинские власти.

"Мы должны тщательно избегать эскалации и возможности войны между Россией и НАТО, которая не пойдет на пользу никому. При всём уважении к Украине, но наша задача номер один — это защита людей, живущих на территории НАТО", - заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.

На саммите НАТО в Мадриде, который начнет свою работу после переговоров "Большой семерки", планируется утвердить новую концепцию на 10 лет. И Россия в этом документе будет названа угрозой коллективной безопасности, что в общем-то не удивительно, учитывая нынешнюю ситуацию.

Александр Панюшкин, Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"