Минобрнауки определилось с принципами национальной системы высшего образования

Ведомство сформулировало шесть пунктов

Достижение национальных целей, открытость, фундаментальность — одни из ключевых принципов, на которых должна быть выстроена российская система высшего образования. Об этом в понедельник, 27 июня, рассказали в Министерстве высшего образования и науки России.

В ведомстве отметили, что в основе национальной системы высшего образования также должны лежать гибкость, практичность и воспитание.

Система высшего образования России должна стать еще более конкурентоспособной на мировом уровне, понятной и привлекательной для иностранных студентов, заявили в Минобрнауки.

Для этого необходимо правильное сочетание фундаментальности и практической подготовки, поскольку без фундаментальности высшее образование превращается в подготовку "тех, кто работает по уже существующим технологиям, кто способен только пользоваться чужими решениями, касается ли это инженеров или менеджеров".

Кроме того, система должна обеспечивать каждому студенту возможность меняться в соответствии с запросами самого студента и ожиданиями рынка труда.

Высшие учебные заведения должны формировать у молодежи уважение к истории родной страны, культуре и традициям населяющих ее народов, цитирует сообщение Минобрнауки ТАСС.

Ранее министр высшего образования и науки Валерий Фальков заявил, что в России до 2023 года будет изменено соотношение программ бакалавриата, магистратуры и специалитета. Количество программ специалитета вырастет, количество программ бакалавриата и магистратуры несколько сократится за счет укрупнения.

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